Курск, , 18:50 — REGNUM Энергоснабжение в Глушковском районе Курской области после последствий обстрела со стороны ВСУ восстановлено. Об этом 12 ноября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

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«Электроснабжение в Глушковском районе восстановлено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что самодельное взрывное устройство (СВУ) на подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС) в Курской области сбросили боевики ВСУ.