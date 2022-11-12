Санкт-Петербург, 12 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на главу Красноборского поселения Тосненского района Ленинградской области Александра Канцерева, сообщили 12 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщили в Главке МВД, добавив, что в настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого. Ход и результаты проверки находятся на контроле Тосненкой городской прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 11 ноября в поселке Красный Бор Ленинградской области у дома 31 по улице Красноборской неизвестный напал на 57-летнего мужчину, ударил его по голове и скрылся. Канцерева с переломами костей головы и ушибами груди в тяжелом состоянии доставили в больницу в Санкт-Петербурге.