Москва, 12 ноября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. 25-летний бразильский нападающий Клаудиньо с оценкой 8.61 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Торпедо» — «Зенит» (0:2).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Клаудиньо

В матче с московкой командой Клаудиньо, выйдя на замену на 65-й минуте, отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, двумя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач бразильца составила 100%.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

За «Зенит» Клаудиньо выступает с 13 августа 2021 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 18 миллионов евро.