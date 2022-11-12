Пномпень, 12 ноября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Главы МИД России и Лаоса — Сергей Лавров и Салемсай Коммасит провели встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене (Камбоджа). Встреча прошла в закрытом для СМИ режиме.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Перед началом встречи главы МИД двух стран провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке.

В ходе встречи Лавров и Коммасит обсудили продвижение практического сотрудничества РФ и Лаоса.