Горловка, ДНР, 12 ноября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:30 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 18:14 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; 18:00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще 10 ракет из БМ-21 «Град».