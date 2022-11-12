Москва, 12 ноября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России закрывает актер Жерар Депардье. Об этом друг и продюсер актера Арно Фрилли сообщил ТАСС.

Georges Biard Жерар Депардье

По его словам, для развития аудиовизуальных проектов была изначально создана эта структура.

«Без активной деятельности эта система бесполезна», — сказал он.

Фрилли отметил, что, когда будет больше конкретики по проектам, новая структура может быть открыта.