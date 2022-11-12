Милан, Италия, 12 ноября 2022, 19:55 — REGNUM Руководство итальянского оперного театра «Ла Скала» (Милан) отказалось убирать из репертуара оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Об этом 12 ноября сообщают РИА Новости.
Таким образом администрация культурного учреждения ответила на обращение представителя киевского режима Андрея Картыша, который призвал отменить спектакли. В ответе на слова Картыша директор «Ла Скала» Риккардо Шайи заявил, что принять подобное решение — означает «наказать культуру».
«Идея состоит в том, чтобы объединить «Макбета» с «Борисом», связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?» — сказал Шайи.
Напомним, впервые опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» была показана в Санкт-Петербурге в 1874 году. В основу либретто легла одноимённая трагедия Александра Пушкина.