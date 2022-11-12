Милан, Италия, , 19:55 — REGNUM Руководство итальянского оперного театра «Ла Скала» (Милан) отказалось убирать из репертуара оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Об этом 12 ноября сообщают РИА Новости.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом администрация культурного учреждения ответила на обращение представителя киевского режима Андрея Картыша, который призвал отменить спектакли. В ответе на слова Картыша директор «Ла Скала» Риккардо Шайи заявил, что принять подобное решение — означает «наказать культуру».

«Идея состоит в том, чтобы объединить «Макбета» с «Борисом», связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?» — сказал Шайи.

Напомним, впервые опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» была показана в Санкт-Петербурге в 1874 году. В основу либретто легла одноимённая трагедия Александра Пушкина.