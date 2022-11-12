Мелитополь, , 18:19 — REGNUM Российские высокоточные крылатые ракеты и БПЛА «Герань» не несут угрозы мирному населению, они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты, задействованные «шайкой наркоманов и нацистов для войны», сообщил 12 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все случаи падения фрагментов ракет на жилые дома вызваны неумелыми действиями криворуких ПВОшников Зеленского. Они постоянно сбивают ракеты над жилыми кварталами, проспав их за городом и наплевав на безопасность жителей города», — написал он в телеграм-канале, комментируя взрывы в Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что около 40 тыс. боевиков ВСУ с херсонского направления может перебросить Киев к линии соприкосновения в Запорожской области.

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