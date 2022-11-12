Мелитополь, 12 ноября 2022, 18:19 — REGNUM Российские высокоточные крылатые ракеты и БПЛА «Герань» не несут угрозы мирному населению, они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты, задействованные «шайкой наркоманов и нацистов для войны», сообщил 12 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что около 40 тыс. боевиков ВСУ с херсонского направления может перебросить Киев к линии соприкосновения в Запорожской области.
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