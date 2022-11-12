Мелитополь, 12 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Российские высокоточные крылатые ракеты и БПЛА «Герань» не несут угрозы мирному населению, они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты, задействованные «шайкой наркоманов и нацистов для войны», сообщил 12 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Все случаи падения фрагментов ракет на жилые дома вызваны неумелыми действиями криворуких ПВОшников Зеленского. Они постоянно сбивают ракеты над жилыми кварталами, проспав их за городом и наплевав на безопасность жителей города», — написал он в телеграм-канале, комментируя взрывы в Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что около 40 тыс. боевиков ВСУ с херсонского направления может перебросить Киев к линии соприкосновения в Запорожской области.

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