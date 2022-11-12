12 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Спустя почти восемь месяцев после закрытия на капитальный ремонт в знаменитый дом Зингера на Невском проспекте вернулся главный книжный магазин Петербурга — Дом книги. По заверению властей, он вновь станет центром притяжения для горожан, передает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дом книги в здании компании «Зингер» на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

В том, что книжный магазин будет переориентирован с запросов туристов на интересы жителей Северной столицы лично убедился корреспондент агентства. Чтобы войти в здание, люди выстроились в очередь, которая протянулась до пешеходной Малой Конюшенной улице. А на входе посетителей, вместо привычных сувениров, открыток и видовых изданий, встречают «обычные» книги.

Вид на Дом книги в здании компании «Зингер» на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент вывески на фасаде здания «Зингер» Дома книги Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественноек открытие Дома книги в здании компании «Зингер» после ремонта на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутат Госдумы Сергей Боярский Дарья Драй © ИА REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие Дома книги в здании компании «Зингер» после ремонта на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Дом книги, Дом Зингера известен во всем мире и теперь он вернулся в город. Теперь город снова владеет этим прекрасным зданием. Приглашаю всех ленинградцев, петербуржцев посещать этот храм книги, это знаменитое здание», — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, что новый собственник помещения — компания, имеющая отношение к правительству Санкт-Петербурга. Власти обещают, что цены в Доме книги будут доступными для горожан, а ассортимент разнообразным, ведь на полках собрано более 100 тыс. книжных наименований, в первую очередь — петербургских издательств. Акцент сделали на книгах об искусстве, нон-фикшн, краеведении, художественной литературе и других популярных изданиях.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Российского книжного союза Сергей Степашин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Несколько лет назад Петербург был признан самым читающим. В принципе, нашему городу можно было вручать каждый год эту премию, поэтому изобретена еще одна премия — «Территория чтения и книг». Если в течение пяти лет субъект РФ входит в первую пятерку самых читающих регионов, то он получает эту премию», — сказал, вручая награду Беглову, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и добавил, что Дому книги присвоен статус Дворец книги.

Дом книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие Дома книги в здании компании «Зингер»после ремонта на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие Дома книги в здании компании Зингер после ремонта на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожилая женщина с книгой в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Пожилая женщина с книгой в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетитель с книгами в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

На реставрацию помещений книжного магазина из бюджета города было выделено 200 млн рублей. Реставраторы вернули лоск историческим интерьерам на всех 3 тыс. кв. метрах. Обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, восстановили исторические люстры, привели в порядок уникальный витражный потолок, установили подсветку, звуковое и видеооборудование.

Посетитель с книгами в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка с книгой в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Книги в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка с книгами в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Дизайнеры же тщательно продумали наполнение помещений. Так, на первом этаже, помимо книжных полок, появился Зал искусства. В день открытия здесь перед посетителями выступят ансамбль VivaMuse и джазовый квартет «Невский джаз». Также в интерьерах пройдет ретро-дефиле от клуба винтажного стиля «Ретроспектива» и творческие встречи с писательницей Татьяной Устиновой и психологом Михаилом Лабковским.

Посетитель с книгами в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Книги Иосифа Бродского в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители с книгами в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители с книгами в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители с книгами в Доме книги на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

На втором этаже заработает Детская площадка для самых маленьких посетителей. Помимо книг, для юных читателей здесь открылась детская комната, где малыши и их родители смогут поучаствовать в программе «В Тридевятом Царстве» от библиотеки «КиТ», поиграть в настольную игру «Кто это? Писатели» от Детской библиотеки №1, почитать сказку Ксюши Арсеньевой «Волшебная пуговица» вместе с актрисой Дарьей Завьяловой, а затем погрузиться в мир кино с киношколой «Ералаш».

Кафе на втором этаже Дома книги Дарья Драй © ИА REGNUM

Кафе на втором этаже Дома книги Дарья Драй © ИА REGNUM

Кафе на втором этаже Дома книги Дарья Драй © ИА REGNUM

Кафе на втором этаже Дома книги Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что цокольный этаж Дома Зингера пока еще ремонтируется.

Читайте ранее в этом сюжете: На Невском проспекте Петербурга после реконструкции открыли Дом книги