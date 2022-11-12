Белград, 12 ноября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Западные страны продолжат увеличивать давление на Сербию, чтобы Белград ввел санкции против России, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу TV Prva.

Сербия

«Косово — самый важный вопрос для Сербии и президента Вучича, и, конечно, они (западные страны) рассчитывают, что с усилением этого давления президент должен будет действовать более гибко в других направлениях политики, в первую очередь в отношении санкций против России», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Запад сам толкает Сербию в «объятия» России и Китая, так как относится к ней «некорректно».

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