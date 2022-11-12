Женева, Швейцария, , 17:54 — REGNUM Для продвижения в вопросе снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции переподключение Россельхозбанка к SWIFT является ключевым вопросом. Об этом 12 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил журналистам по итогам встречи с представителями ООН в Женеве.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Переподключение Россельхозбанка… является ключевым вопросом, — сказал Вершинин. — Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед».

Замглавы МИД России добавил, что российская сторона получила заверения со стороны представителей ООН о том, что они также считают этот вопрос «жизненно важным».

По словам дипломата, Москва будет добиваться решения данного вопроса.