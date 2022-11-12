Манчестер, Великобритания, , 17:53 — REGNUM 26-летний английский нападающий Айвен Тоуни с оценкой 8.83 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 16-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Манчестер Сити» — «Брентфорд» (1:2).

В матче с «горожанами» Айвен Тойни отметился двумя забитыми мячами, семью выигранными верховым единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач нападающего составила 48%.

В текущем сезоне Айвен Тоуни принял участие в 14 турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился десятью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек. На данный момент Тойни занимает третье место в гонке бомбардиров АПЛ.