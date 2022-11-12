Херсон, 12 ноября 2022, 17:39 — REGNUM Администрация Каховского района Херсонской области покинет 15-километровую зону на левом берегу Днепра, сообщил 12 ноября глава районной администрации Павел Филипчук.
Чиновник добавил, что 15-километровая зона на левом берегу Днепра является территорией возможных боевых действий.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации. Отвод войск был завершен 11 ноября.