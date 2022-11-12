Херсон, , 17:39 — REGNUM Администрация Каховского района Херсонской области покинет 15-километровую зону на левом берегу Днепра, сообщил 12 ноября глава районной администрации Павел Филипчук.

«Сегодня администрация является объектом… для атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Чиновник добавил, что 15-километровая зона на левом берегу Днепра является территорией возможных боевых действий.

«С каждым днём становится все большее присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации. Отвод войск был завершен 11 ноября.