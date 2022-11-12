Манчестер, Великобритания, , 17:38 — REGNUM 12 ноября в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 потерпел поражение от «Брентфорда». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Единственный гол «Манчестер Сити» на 45+1-й минуте забил атакующий полузащитник сборной Англии Филип Фоден после передачи Мануэля Аканджи. В составе «Брентфорда» дублем отметился 26-летний нападающий Айвен Тоуни (16’, 90+8’ Джош Дасилва). Желтые карточки получили Эрлинг Холанд, Брайан Мбеумо, Жоау Канселу, Матиас Йенсен.

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Аканджи, Ляпорт, Стоунс, Канселу (Альварес, 87’), Гюндоган, Родри, Де Брёйне, Холанд, Силва, Фоден.

«Брентфорд»: Райя, Генри, Пиннок, Йоргенсен, Ми, Расмуссен, Йенсен, Ониика (Дасилва, 87’), Джанельт (Нергор, 62’), Тоуни, Мбеумо (Висса, 74’).

На данный момент «Брентфорд» с четырьмя победами и 19 набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити», набрав после 14 матчей 32 очка, располагается на второй позиции.