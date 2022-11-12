Донецк, , 17:34 — REGNUM Населенный пункт Кременец в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 12 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S.Army

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:50 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Кременец: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк и Горловку.