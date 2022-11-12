Борнмут, Великобритания, , 17:15 — REGNUM 67-летний аргентинский специалист Марсело Бьелса может продолжить тренерскую карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 12 ноября сообщает издание The Athletic,

Марсело Бьелса Рыбакова Елена

По информации источника, футболиста планирует пригласить «Борнмут», занимающий после 14 сыгранных туров Английской премьер-лиги 2022/23 17-е место. Под руководством Гари О’Нила «вишни» одержали лишь три победы и набрав 13 очков.

Ранее Марсело Бьелса возглавлял «Эспаньол», национальные сборные Аргентины и Чили, «Атлетик» из Бильбао, «Марсель», «Лацио» и «Лилль». Последним местом работы специалиста был английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед», который Бьелса покинул в 2022 году.