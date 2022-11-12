Москва, 12 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В портах стран Европы под арестом находится до 280 тыс. тонн российских минеральных удобрений, заявил 12 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Nikita Dezhurny МИД России

«В ряде европейских стран последние месяцы под арестом находятся минеральные удобрения из России, до 280 тыс. тонн», — сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что, понимая это, Москва выступила с инициативой безвозмездной передачи арестованных удобрений в беднейшие страны, прежде всего Африки.