Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM 32-летний российский атакующий полузащитник «Урала» Олег Шатов высказался о главном тренере основной команды Викторе Гончаренко.

Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко Алексей Колчин © ИА REGNUM

«К нам пришел квалифицированный и качественный тренер, который работал в больших командах, который генерирует много идей, такой энерджайзер. Он заряжает нас, он держит нас в ежовых руковицах. Наверное, такой нам был нужен», — цитирует Шатова «Матч ТВ».

Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб «Урал» 15 августа 2022 года после увольнения с поста главного тренера Игоря Шалимова.

После 17 сыгранных туров «Урал», одержав шесть побед и набрав 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Екатеринбурга не потерпел ни одного поражения в девяти последних матчах во всех турнирах.