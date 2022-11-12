Донецк, 12 ноября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Города Горловка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 12 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:26 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм. 16:33 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град». 16:44 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. 16:50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке восемь ракет из БМ-21 «Град».