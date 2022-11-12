Анкара, 12 ноября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. К формированию международного хаба, на котором будут формироваться цены на голубое топливо, стремится Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 12 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в районах Абана, Бозкурт, Джиде и Инеболу провинции Кастамону.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, семь экспортных газопроводов пролегает через территорию Турции на сегодняшний день. Кроме того, добавил глава государства, в стране действуют две плавучие установки для хранения и ре-газификации СПГ и построено два СПГ-терминала.

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) готовы к сотрудничеству по любым вопросам, связанным с газопроводами и СПГ… — отметил турецкий лидер. — Готовимся создать в Турции газовый рынок, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты, и тем самым формировать цены на газ».

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что он рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня.