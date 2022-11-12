Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM 12 ноября в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 главный арбитр встреча Артем Любимов назначил пенальти в пользу «Ростова» за фол на Николае Комличенко на 37-й минуте. Таким образом, футболист установил рекорд по количеству заработанных пенальти за один сезон.

Николай Комличенко в атаке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Комличенко заработал шестой пенальти в текущем сезоне чемпионата России. Ранее рекорд принадлежал Максиму Канунникову (сезон 2011/12) и Эдуарду Сперцяну (сезон 2021/22).

В текущем сезоне на счету Николая Комличенко восемь забитых мячей и пять результативных передач в 17 матчах за «Ростов» в рамках Российской Премьер-лиги. Также форвард получил три желтые карточки.

За «Ростов» российский форвард выступает с 1 июля 2021 года после перехода из московского «Динамо» на правах аренды. В июле 2022 года «желто-синие» выкупили Комличенко за 1,5 миллиона евро.