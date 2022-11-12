Нижний Новгород, 12 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Нижегородцам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, дополнительно поставляют утеплённую экипировку. Об этом сообщили в центре по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей на базе Дома народного единства.

пресс-служба Дома народного единства Отправка теплых вещей мобилизованным нижегородцам

В военные части, где пребывают мобилизованные из Нижегородской области, уже доставлено 1 тыс. пар утепленных сапог и более 1,3 тыс. утепленных спальных мешков. В ноябре в составе гуманитарных грузов утепленную экипировку получили военнослужащие, которые находятся в Кстово, Дзержинске, Мулино, Костромской, Белгородской и Ярославской областях.

«На основе «обратной связи» усовершенствуем наполнение рюкзаков и перечень дополнительного оснащения. Так, в частности, ранее наборы комплектовались легкими спальными мешками, сейчас в связи с изменениями погодных условий при поддержке нижегородского бизнес-сообщества закупаем большие партии теплых вещей», — отметил глава Дома народного единства Константин Исаев.

Он добавил, что центр обрабатывает сообщения о необходимых предметах экипировки и вещей первой необходимости, и на основании заявок комплектует гуманитарные грузы. Кроме того, для желающих оказать помощь, по-прежнему продолжают работать пункты приема посылок.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд банков, нарушая закон, взимает плату за предоставление кредитных каникул мобилизованным нижегородцам. Некоторые работодатели раздумывают по поводу сохранения мобилизованным средней заработной платы. Это решение работодатель вправе принять самостоятельно. Однако, говорил ранее спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, все эти вопросы планируется оперативно решать.

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