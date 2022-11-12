Магас, , 16:47 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал о строительстве в Ингушетии шести индустриальных парков, которые должны появиться в регионе до 2030 года. По его мнению, это может вызвать большой интерес у инвесторов и молодых предпринимателей.

Махмуд-Али Калиматов Kremlin.ru

В скором времени в Ингушетии появятся шесть новых технопарков: власти региона уже определили их направленность и выделили территорию для строительства. Объекты должны построить до 2030 года. В настоящее время администрация республики, сотрудничающая по данному вопросу с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России, находится на финишном этапе предпроектной и проектной подготовки к строительству этих объектов. Соответствующая работа осуществляется при содействии единого института развития СКФО «КАВКАЗ. РФ». При этом именно на него приходится большая часть финансирования реализации проектов. Планируется, что АО «КАВКАЗ. РФ» выделит на эти цели более половины средств. На реализацию проектов, по предварительной оценке, потребуется 5,1 миллиарда рублей.

Строительство индустриальных парков играет важную роль в развитии региональной экономики. На их базе профильные предприятия республики объединятся, и увеличится доля производственного бизнеса. Предполагается кластеризация производства, в том числе, в зависимости от района, где будет размещаться технопарк. К примеру, площадка для тех, чья специализация — горнодобывающая отрасль, появится в горном Джейрахском районе. Речь идет о индустриальном парке «Джейрах». Его резиденты будут производить на базе парка уникальный для всего рынка строительных смесей РФ неактивированный минеральный порошок, доломитовую муку, которая применяется для удобрения садов и огородов, тепло- и звукоизоляционную минеральную вату, асфальтобетонную смесь, а также доломитовый декоративный камень. В соответствии с предварительной оценкой, стоимость проекта составит примерно 750 миллионов рублей. Две трети от этой суммы поступит от АО «КАВКАЗ. РФ».

Глава региона Махмуд-Али Калиматов прокомментировал значение технопарков в экономике Ингушетии. По его утверждению, власти рассчитывают, что их создание поможет экономике выйти на качественно иной уровень.

«Инновационные площадки сейчас популярны, востребованы, они привлекательны для инвесторов, для молодых предпринимателей, которые лучше разбираются в современных технологиях. Мы рассчитываем заинтересовать, привлечь их в республику вот такими проектами», — указал Калиматов.

В Назрановском районе Ингушетии будет создан «алюминиевый» индустриальный парк. Его построят в сельском поселении Али-Юрт — на его территории уже идет реализация разных промышленных инвестиционных проектов. Парк получит название «РИАК», а якорным предприятием станет одноименная группа компаний. Проект оценивается в 1 миллиард рублей.

Аграрная сфера занимает важнейшее место в экономике Ингушетии. Здесь активно развиваются и овощеводство, и животноводство. Две площадки будут ориентированы на сельское хозяйство. Это индустриальный парк «Южный», который станет кластером птицеводческой отрасли. Он появится в сельском поселении Вознесеновское. На реализацию проекта понадобится 500 миллионов рублей. Кроме того, к аграрной отрасли относится парк «Сунжа» в сельском поселении «Троицкое», который объединит представителей плодоовощной отрасли. Данный проект — самый дорогостоящий, на него предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.

По оценке Калиматова, плодоовощное и животноводческое направления в Ингушетии активно развиваются. Он отметил, что эти производства будут масштабироваться и кластеризироваться.

«Сегодня такой подход — это один из приоритетных векторов в развитии экономики региона. Благодаря такой стратегии растет инновационный уровень проекта. Это также влияет на увеличение занятости населения, заработной платы, отчисления в бюджеты различных уровней и, в первую очередь, на повышение эффективности и устойчивости промышленности региона», — обратил внимание Калиматов.

IT-сектор тоже не остался без внимания. Технопарк «Орион» станет площадкой для компаний из этой отрасли — как для крупных организаций, так и для новичков. На его базе будут создаваться различные IТ-разработки: от идеи и проектирования до создания и внедрения конечного инновационного продукта. Один из участников площадки — «Центр инновационных разработок»: его резиденты создают беспилотник «Эрзи» на основе созданного ингушским изобретателем нового однотактного двигателя внутреннего сгорания.

А в самом крупном городе региона, Назрани, будет создан промышленный технопарк «Магас», который будет носить имя Героя России Адама Хамхоева. Там локализуют высокотехнологичное производство. Для резидентов площадки специально создадут условия для запуска предприятий в самые короткие сроки. Сюда входят монтаж оборудования, пуско-наладка, тестовый запуск, начало производственного процесса. Этот проект обойдется в полмиллиарда рублей.

Сейчас власти Ингушетии уже выделили земельные участки для создания будущих инновационных площадок. Также созданы все технические условия по подключению объектов к инфраструктуре — электричеству, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению.

В ноябре 2021 года, в Совете Федерации прошли Дни Республики Ингушетия, в процессе которых обсуждались различные актуальные вопросы, связанные с данным субъектом. По итогам работы работы была сформирована модель социально-экономического развития республики. Она включает пять крупных инвестиционных проектов. Кроме того, в нее вошла помощь в погашении долгов, которые имеются у региона на данном этапе.

На полях Петербургского международного экономического форума, который состоялся в Северной столице в июне, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и руководитель Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко подписали договор о сотрудничестве. В рамках соответствующего соглашения в республике будут созданы технопарки и будет активно развиваться промышленная инфраструктура.