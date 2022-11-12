Москва, , 16:46 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом 12 ноября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:42 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано три авиарейса, еще два отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября в Гидрометцентре России сообщили, что жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на предстоящие выходные дни из-за сильного ветра.