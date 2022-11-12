Неаполь, Италия, 12 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Наполи» в матче 15-го тура Серии А 2022/23 сыграет с «Удинезе» из Удины. Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джованни Арольди. Ассистенты главного судьи — Серджо Рангетти и Стефано Дель Джоване. Резервный арбитр — Никколо Барони.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Жуан Жезус, Матиас Оливейра, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Элиф Эльмас, Виктор Осимхен, Ирвинг Лосано.

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Кингсли Эхизибуэ, Энцо Эбосс, Яка Бийол, Роберто Перейра, Санди Ловрич, Толгай Арслан, Уолес Соуза, Бето, Жерар Деулофеу.