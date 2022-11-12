Самара, 12 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. 12 ноября российский футбольный клуб «Ростов» под руководством Валерия Карпина одержал уверенную победу над «Крыльями Советов». Матч 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, проходивший в Самаре на стадионе «Самара Арена», завершился со счетом 1:3.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Данил Глебов (29’ Даниил Уткин), Дмитрий Полоз (39’ пенальти) и Максим Осипенко (76’ Николай Комличенко). Единственный гол «Крыльев Советов» на 73-й минуте встречи забил арендованный из «Спартака» Владислав Шитов.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Костанца, Евгеньев, Бейл, Витюгов (Якуба, 63’), Пиняев, Ежов (Соколов, 90’), Коваленко (Бабкин, 83’), Рахманович (Цыпченко, 63’), Шитов (Чиркович, 83’).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Сильянов, Глебов, Тугарев (Байрамян, 61’), Полоз (Миронов, 79’), Щетинин (Лангович, 90’), Комличенко (Гленков, 79’).

«Ростов», одержав десятую победу в сезоне и набрав 35 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 20 очками опустились на 11-ю позицию, пропустив вперед себя «Урал» из Екатеринбурга.