Курск, , 16:33 — REGNUM Самодельное взрывное устройство (СВУ) на подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС) в Курской области сбросили боевики ВСУ. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

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«Сегодня (12 ноября — прим. ИА REGNUM) ВСУ сбросили с дрона СВУ на подстанцию Глушковской РЭС, — написал он. — Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования».

По его данным, в ряде домов нескольких населенных пунктов нет электричества, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что дополнительную проверку и настройку оборудования систем ограничения проведут в ряде районов Курской области.