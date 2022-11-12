Москва, 12 ноября 2022, 16:33 — REGNUM Москва еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, заявил 12 ноября журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин.
По его словам, Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.
Вершинин также обратил внимание, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы». Москва предлагает посмотреть, какая конечная цель этих погрузок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос продления продуктовой сделки конструктивно обсудили в Женеве представители ООН и России.
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