Москва, 12 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Москва еще не приняла решение по вопросу о продлении «зерновой сделки», заявил 12 ноября журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин.

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По его словам, Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

«Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила [киевская] сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской «зерновой сделки», — сказал дипломат.

Вершинин также обратил внимание, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы». Москва предлагает посмотреть, какова конечная цель этих погрузок.

«Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке — это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос продления продуктовой сделки конструктивно обсудили в Женеве представители ООН и России.

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