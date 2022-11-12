Москва, , 16:29 — REGNUM 12 ноября в Москве на стадионе «Лужники» футбольный клуб «Торпедо» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Валерий Данченко. Резервный арбитр — Евгений Турбин.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Егор Бабурин, Дамьен Ле Таллек, Игорь Смольников, Артем Самсонов, Егор Прошкин, Равиль Нетфуллин, Александр Рязанцев, Ходжимат Эркинов, Иван Енин, Боян Роганович, Давид Караев.

Главный тренер: Андрей Талалаев.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак.

В последний раз «Зенит» и «Торпедо» играли между собой 21 августа в матче шестого тура регулярного чемпионата. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Иван Сергеев (84’ Вендел) и Малком (88’ Александр Ерохин).