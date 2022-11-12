Калуга, 12 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Фестиваль «УграФест», посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года, в четвертый раз стартовал 11 ноября в калужском Инновационном культурном центре. Мероприятие организовало министерство внутренней политики региона в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области», финансовую поддержку оказывает Федеральное агентство по делам национальностей.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области проходит фестиваль «УграФест»

Торжественная церемония открытия фестиваля началась с приветствия министра внутренней политики Калужской области Олега Калугина, который поздравил калужан от имени губернатора области с Днём победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Обращаясь к участникам фестиваля, Олег Калугин отметил: «Это великое историческое событие, которое изменило политическую карту мира. На нём возникло огромное суверенное государство, которое изначально было многонациональным. Тогда был задан основной вектор развития нашей страны и начала формироваться та Россия, в которой мы живём сейчас».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области проходит фестиваль «УграФест»

Министр особо подчеркнул, что в самые тяжелые годы страна всегда оставалась независимым государством и в настоящее время, когда проводится специальная военная операция и идёт борьба с нацизмом, нельзя допустить ослабления суверенитета России.

«Сейчас наша страна переживает новые судьбоносные времена, и в эти дни на новых территориях начинается стояние на Днепре, в эти дни мы укрепляем наш суверенитет, — сказал Олег Калугин. — Зная нашу великую историю и подвиг наших великих предков, мы конечно решим все задачи специальной военной операции, достигнем всех целей и укрепим суверенитет России».

Руководитель министерства пожелал всем участникам здоровья, счастья, успехов, а «нашей великой Родине — процветания и побед».

Поздравляя калужан с праздником, депутат Государственной думы РФ Ольга Коробова выразила уверенность в том, что в скором времени 11 ноября — День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года — войдёт в календарь общероссийских памятных дат.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области проходит фестиваль «УграФест»

По окончании церемонии открытия фестиваля состоялась дискуссия «Битва цивилизаций: право на жизнь. За что сражается Россия». Участие в ней приняли депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, председатель Общественной палаты области Оксана Милованова, представители научного сообщества и массмедиа региона.

Говоря о независимости России, Геннадий Скляр подчеркнул: «Мы должны научиться не только бороться с новыми угрозами, но и создавать культурное, экономическое пространство. Такое пространство, которое будет отвечать понятию суверенности нашей страны».

С экспертным мнением выступил советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Дугин. В своём выступлении он, в частности, отметил, что стояние на реке Угре — поворотная точка в русской истории. Именно в этот период был приобретён церковный и политический суверенитет. Рассуждая о сегодняшних событиях, Александр Дугин подчеркнул, что Россия, чтобы утвердить свою самобытность, должна действовать быстро, «поставив во главу угла справедливость».

В этом году фестиваль «УграФест» проходит 11 и 12 ноября. Во второй день все желающие смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть спектакль «Маша и Медведь» Калужского театра кукол, увидеть выступления сказителя Александра Маточкина, заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля «Роща», мастера гитарной импровизации Алексея Кравченко и рок-группы «Зверобой». Состоится показ фильма «Учёности плоды» и дискуссия с философом Никитой Сюндюковым на тему: «Русская идея от Достоевского до Ильина». Участников фестиваля также ожидают показательные выступления по мечевому бою, диджей-шоу «Этнозвук». На протяжении всего дня в ИКЦ будут работать тематические выставки. Завершится фестиваль огненным шоу «Русский дух».