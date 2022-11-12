Село Мокроусово, Курганская область, 12 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Жители Мокроусовского района Курганской области оказывают посильную поддержку своим мобилизованным землякам, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщает местная газета «Восход».

Pnzreg.ru Письма для мобилизованных

Семья предпринимателей внесла деньги на приобретения медикаментов — в зимнюю пору необходимы средства от боли в горле, насморка и кашля. Сотрудники газеты «Восход» закупили всё необходимое и сформировали каждому призванному на службу мокроусовцу индивидуальный набор. Помимо лекарств в посылку воинам положили мёд от местного пчеловода.

Ранее администрация Мокроусовского района закупила для бойцов специальные сапоги, термобельё, носки, стельки, шапки, фонарики, средства личной гигиены, консервы, сладости. Всё это отправлено на полигон в Еланях (Свердловская область).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане православная служба «Милосердие» при Порт-Артурском храме ведёт сбор гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям. На пожертвования закупили два автокресла, манеж, памперсы и отвезли двум маленьким девочкам-двойняшкам в семью мобилизованного. Для другой семьи военнослужащего был приобретён новый холодильник, так как прежний вышел из строя.