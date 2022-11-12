Пномпень, 12 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

Предыдущие переговоры глав МИД двух стран состоялись в Москве в сентябре 2022 года, передает РИА Новости.

Глава МИД России поблагодарил Дона Праматвиная за его визит в Москву и плодотворную встречу министров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров прибыл для участия в Восточноазиатском саммите в столицу Камбоджи — Пномпень.

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