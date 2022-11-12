Донецк, 12 ноября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 12 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:24 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из БМ-21 «Град».