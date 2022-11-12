Москва, 12 ноября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА планирует в ближайшее зимнее трансферное окно подписать 22-летнего сербского флангового нападающего «Партизана» Николы Терзича. Об этом 12 ноября сообщает портал Transfermarkt.

ФК ЦСКА

В текущем сезоне Никола Терзич принял участие в восьми турах сербской Суперлиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также получил одну желтую карточку.

Действующее соглашение Терзича с «Партизаном» рассчитано до 31 декабря 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.