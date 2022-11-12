Симферополь, , 16:13 — REGNUM После ремонтных работ автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено досрочно. Об этом сообщили в субботу, 12 ноября, в Минтрансе России.

Крымский мост Most.life

«Сегодня (12 ноября — прим. ИА REGNUM) в 14:30 мск, на полтора часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили на период с 04:00 до 16:00 мск 12 ноября.