Донецк, , 16:06 — REGNUM Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 12 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:13 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град». 15:22 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 12 ракет из БМ-21 «Град». 15:30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град». 15:45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 12 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую.