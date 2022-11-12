Киев, 12 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории б. УССР, свидетельствуют данные ресурса по оповещению.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

Отмечается, что предупреждения начали поступать с 15:08 (14:08 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких регионах, подконтрольных Киеву.

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