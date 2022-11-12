Москва, , 15:59 — REGNUM На данный момент Россия ещё не использовала весь арсенал средств поражения на территории б. УССР. Об этом 12 ноября написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Как указал зампред российского Совбеза, «в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений», по его мнению, стали забываться исключительно важные для России и её народа результаты этого года, которые он хотел бы напомнить.

«Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент Россия в одиночку сражается с Североатлантическим альянсом (НАТО) и странами Запада.