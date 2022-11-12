Екатеринбург, 12 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. 12 ноября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Андрей Егорычев (31’ Лазарь Ранджелович) и Эммерсон (59’ Лазарь Ранджелович). Желтые карточки получили Андрей Мендель, Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Бегич, Эммерсон, Кулаков, Бевеев (Гогличидзе, 81’), Егорычев (Татаринов, 90’), Сиссе, Ранджелович (Юшин, 70’), Бикфалви (Шатов, 70’), Газинский (Сунгатулин, 90’), Каштанов.

«Факел»: Городовой, Черов (Альшин, 46’), Магаль, Божин, Морозов, Брызгалов (Мастерной, 76’), Акбашев, Мендель (Дмитриев, 56’), Черняков (Ивахнов, 70’), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 56’).

«Урал», одержав шестую победу в сезоне и набрав 21 очко, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 13 очками остался на 13-й строчке.