Москва, , 15:39 — REGNUM За время спецоперации по денацификации на территории б. УССР Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили в общей сложности 333 самолёта и 175 вертолётов боевиков ВСУ. Об этом 12 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть беспилотников киевских боевиков