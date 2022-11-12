Москва, , 15:30 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть беспилотников киевских боевиков. Об этом 12 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ПВО России Mil.ru

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Чистополье Запорожской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также российскими ПВО за сутки были перехвачены три ракеты реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в ДНР и Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-3 боевиков ВСУ были уничтожены Вооружёнными силами (ВС) в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.