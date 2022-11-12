Москва, 12 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-3 боевиков ВСУ были уничтожены Вооружёнными силами (ВС) в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом 12 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также российскими войсками были уничтожены склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожской области и склад вооружения и военной техники киевских нацистов в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние часа оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ поразила четыре пункта управления ВСУ в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях