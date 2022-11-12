Москва, , 15:06 — REGNUM За последние часы оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ поразили четыре пункта управления ВСУ в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Об этом 12 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также российскими войсками были поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, и живая сила и военная техника киевских нацистов в 236-ти районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавали батарею американских гаубиц М777 киевских нацистов в Харьковской области.