Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба НХЛ.

Michael Miller Евгений Малкин

В выездном победном матче своего клуба против команды «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) 36-летний российский хоккеист отметился одной шайбой и одним голевым пасом, в результате чего смог набрать 450 голов в своей заокеанской карьере.

При этом первой звездой дня в НХЛ признали голкипера команды «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флёри, сумевшего в гостевом победном матче с клубом «Сиэтл Кракен» отразить все 28 босков по своим воротам.

Также второй звездой игрового дня в НХЛ был признан форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано, сумевший набрать три очка в домашней победной игре с командой «Тампа-Бэй Лайтинг».