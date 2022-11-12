Москва, 12 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавали батарею американских гаубиц М777 киевских нацистов в Харьковской области. Об этом 12 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США», — говорится в сообщении.

Также указывается что истребители Воздушно-космических сил РФ сбили вертолёт Ми-8 боевиков ВСУ около населённого пункта Ясная Поляна в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилась видеозапись попадания российского барражирующего боеприпаса типа «Ланцет» по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) 9К35 «Стрела-10» киевских нацистов в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР), заснятая одним из военных ВСУ.