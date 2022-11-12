Вашингтон, 12 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Четыре сценария завершения военных действий на территории б. УССР приводится в опубликованной 9 ноября статье Саши Глезер для американского журнала The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном и порядке признают, что ни Москва, ни Киев, по их мнению, не могут напрямую победить в этом конфликте, однако действующая администрация США исключила возможность подталкивания киевского режима к переговорам по прекращению боевых действий.

«Вместо этого Вашингтон продолжает направлять [киевскому режиму] оружие, технику и помощь на миллиарды долларов, несмотря на то, что не верит, что Киев может выиграть войну — не совсем разумная геополитическая стратегия, не говоря уже о хорошем управлении деньгами американских налогоплательщиков», — говорится в публикации.

Также автор статьи перечисляет четыре сценария развития на территории б. УССР. При этом первым вариантом называется якобы возможное «вытеснение» Киевом российских войск с территории б. УССР, включая Крым, которое чревато тем, что Москва в этом случае может якобы применить ядерное оружие и в конфликт будут привлечены США и НАТО.

Кроме того, вторым вариантом называется освобождение российской армией большей части территории б. УССР, как это произошло во время Великой Отечественной войны, когда Красная армия также превратила очевидное поражение в победу.

Помимо того, третьим вариантом развития конфликта Глезер считает стабилизация линии фронта почти без территориального обмена, что может привести стороны конфликта к дипломатическому диалогу.

При этом четвёртым возможным сценарием автор публикации называет внутреннее недовольство России, которое якобы может привести к политическому перевороту в Москве.

«Однако смещение (президента России Владимира) Путина может иметь значительные непреднамеренные последствия, что приведет к опасной нестабильности в крупнейшей в мире ядерной державе. Также неясно, будет ли его преемник стремиться к прекращению войны на [территории б. УССР] или стремиться к более дружественным отношениям с Западом», — говорится в статье.

«Избегая попыток добиться прекращения огня, США затягивают конфликт, в котором самый оптимистичный сценарий для [Киева] — возвращение территории — все еще может привести к немыслимым последствиям, если Россия применит ядерное оружие. Но Вашингтон продолжает вести дела как обычно. Учитывая ставки, американский народ заслуживает лучшего от своих избранников», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проход через Керченский пролив в Азовское море судов, которые были загружены за пределами России, запретили власти РФ.