Москва, , 16:28 — REGNUM Стену на границе с Белоруссией строит киевский режим. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, опубликовав соответствующую фотографию.

По словам Тимошенко, построено три километра забора, работы продолжаются.

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это ещë не все», отметил Тимошенко, добавив, что подробностей раскрывать не станут.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это ограждение — не помеха для танков. Иные с юмором предположили, что забор строится для того, чтоб жители бывш. УССР не смогли сбежать из страны. Другие отметили, что эта затея позволит представителям киевского режима еще украсть бюджетных денег.

«Это чтоб десятая волна мобилизации лесами не сбежала», — иронизирует Irina M.

«По заветам [Арсения] Яценюка. У них ничего нет, зато есть стена…» — с сарказмом отметил Игорь.

«Правильно, России и Белоруссии надо огораживаться от психов, когда победим, пусть живут в своем загоне… без оружия, газа, торговых отношений и зигуют там в своих желто-синих тряпках, водят хороводы вокруг костров и патриотично ненавидят Россию», — пишет Афелья.

«Все в лучших традициях, — без фундамента и опалубки, прямо столбы в грязь… К весне завалится», — написала Olga S.

«Лавры Яценюка покоя не дают?» — с сарказмом поинтересовалась Наталия Б.

«Чтоб остатки [жителей б. УССР] не сбежали», — смеется Леонид.

«Они могут со всех сторон себя огородить, чтобы к ним не лезли и получится, что сами для себя сделали один большой концлагерь», — прокомментировал Андрей.

«А толку от этой стены? Танки пройдут и не заметят», — добавил Александр S.

«Отлично, привет из Пинска, оружия [на территории б. УССР] валом, нам его здесь не надо», — отреагировал Oleg.

«И охрану пусть около каждого столба выставят, чтобы надёжнее было. Страна дураков», — иронизирует Мира С.

«Понятно, зачем [забор], чтоб голодные и холодные [жители б. УССР] толпами в Белоруссию не сваливали», — написал Александр.

«Дороги уже построили, жильем всех нуждающихся обеспечили, все отстроили — пора и стену», — с сарказмом добавил Sergey Z.

«Зрада полная, а техника из СССР (ЗИЛ), да и ограда явно советского происхождения, — где-то разобрали, а деньги спишут однозначно как за новое», — комментирует Юсуф К.

«Сами себя обносят колючей проволокой, правильные заключённые», — шутит Евгения А.

«А я бы на месте белорусов еще и табличку повесил на этот забор «Осторожно, злые собаки», — с сарказмом отметил Miho V.

«Как бы не старался [киевский режим], это не спасет Польшу от раздела!» — с юмором комментирует Иван.

«Они бы ещё собаку поставили, чтобы она лаем танки останавливала», — смеется еще один участник обсуждения.

«Это они от своих загораживают, чтобы в Белоруссию не убежали», — добавил pyh1978.

«Для танка этот забор — ерунда, а для ракет и вообще невидим. Изобретатели…» — с юмором восприняла новость Яна М.

«И кого он удержит, если что?!» — не понимает Sergei Т.

«Если б они изначально отгородились со всех сторон ото всех и сидели бы тихо за забором, может ничего бы и не было», — подытожила Siberia.