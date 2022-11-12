Москва, , 14:25 — REGNUM Дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» заказало у российского военно-промышленного комплекса Минобороны РФ. Об этом 12 ноября рассказал близкий к оборонному ведомству источник.

«Как уже сообщалось, первый контракт на производство партии «Цирконов» был подписан летом 2021 года. «Дополнительный контракт — этой осенью», — приводит его слова ТАСС.

Также источник указал, что в дополнительном соглашении говорится о нескольких десятках гиперзвуковых ракет, которые должны быть созданы к 2023 году. При этом подчёркивается, что официального подтверждения этой информации нет.

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